Sassari: assalto con sparatoria alla Mondialpol. Malviventi armati con kalashnikov

L'azione del commando è stata coordinata e studiata nei minimi particolari

Di: Redazione Sardegna Live

Verso le 20:30 di venerdì 28 giugno, la sede dell’istituto di Vigilanza “Mondialpol” a Sassari (zona Caniga) è stata presa d'assalto da una decina di malviventi.

I banditi del commando erano armati con kalashnikov e vestiti con mimetiche e giubbotti anti-proiettili. Sono entrati in azione intorno alle 20:30: hanno accostato un escavatore al muro di recinzione della sede Mondialpol di Caniga, e sfruttando la lunghezza del braccio del mezzo meccanico hanno sfondato il muro dell'edificio. Contemporaneamente con una scala altri banditi hanno scavalcato la recinzione e sono entrati nella sede da dove hanno prelevato diversi sacchi di denaro, portati fuori sempre con la benna del mezzo meccanico e caricati su un furgone Fiat Ducato bianco, con cui poi si sono dati alla fuga in direzione Cagliari. Non prima di avere sparato contro le guardie giurate per intimidirle: una di loro che si trovava nella garitta di sorveglianza si è salvata grazie ai vetri anti-proiettili.

Mentre la rapina era in corso un'auto dei carabinieri ha raggiunto la sede Mondialpol e i banditi non hanno esitato a crivellare di colpi il mezzo, sparando ad altezza uomo e contro il motore per bloccare le forze dell'ordine. Anche in questo caso i due carabinieri si sono salvati perché il parabrezza ha retto all'impatto dei proiettili.

L'azione del commando è stata coordinata e studiata nei minimi particolari: mentre una parte della banda entrava nel caveau, altri bloccavano tutte le principali vie di accesso incendiando auto e cospargendo di chiodi l'asfalto. In questo modo si sono coperti la fuga: tutto il traffico attorno alla città è rimasto bloccato e le forze dell'ordine hanno raggiunto il luogo della rapina con difficoltà. In tutto il nord Sardegna è scattato il piano antirapina con posti blocco sulle principali strade del Sassarese e del Nuorese, e con l'elicottero dei carabinieri che per tutta la notte ha volteggiato sulla città. Impossibile al momento quantificare l'entità del bottino: i soldi prelevati erano destinati al pagamento delle pensioni, la prossima settimana.

È la terza volta in pochi anni che il caveau della Mondialpol di Caniga viene assaltato con le stesse modalità: nel 2018 i rapinatori si erano impossessati di 10 milioni di euro.

