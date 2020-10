“Tore, torna a casa, ti stiamo aspettando”. Il disperato appello della madre del 47enne scomparso. VIDEO

Il video di “Chi l’ha visto”?, la puntata andata in onda ieri: troppe ombre e misteri sull’uomo. Cosa gli è successo?

Di: Alessandro Congia

"Torna a casa, ti stiamo aspettando". L'appello della mamma di Salvatore: il 12 marzo scorso è uscito di casa, per recarsi alle Poste di via Costantino Imperatore, ma non è più rientrato. Cosa gli è successo?

Chi parla, ai microfoni della trasmissione “Chi l’ha visto?”, andata in onda ieri sera su Rai 3, ha il dolore immenso di un fratello che non si da pace, come lui, di riflesso, la sua famiglia: Giuseppe Angioni è un Vigile del Fuoco del Comando Provinciale e da mesi, con i suoi familiari, non riesce a darsi minimamente pace: vuole sapere che fine ha fatto suo fratello, Salvatore.

Tore, era uscito di casa alle 9.30 del mattino del 12 marzo scorso per una commissione, ma non è più rientrato. Familiari ed amici non riescono a darsi pace e continuano a cercarlo. Ieri, il noto programma tv "Chi l'ha visto?", in onda tutti i mercoledì su Rai 3, si è occupato del caso: quella mattina l’uomo aveva detto alla madre che avrebbe raggiunto il vicino ufficio postale per delle commissioni. Il 47enne però, non è più rientrato e, da quel giorno, nessuno lo ha più visto o sentito.

All'ora di pranzo, la mamma, non riuscendo a contattare Tore, sul cellulare (il telefono risultava sempre spento), ha chiamato, preoccupata, l'altro figlio, Giuseppe, vigile del fuoco. L'uomo dopo aver cercato il fratello da amici e conoscenti, si è recato al Comando della stazione Carabinieri di via Di Vittorio per presentare denuncia di scomparsa: di lui non si ha nessuna traccia.

Nelle scorse settimane, i militari della Compagnia Carabinieri di Quartu, agli ordini del Comandante, il Maggiore Valerio Cadeddu, hanno ulteriormente indagato per cercare dettagli utili agli ultimi spostamenti dell'uomo, con tabulati telefonici, estratti conto per capire quali siano stati gli ultimi spostamenti di Angioni e con chi, soprattutto, può essere stato nelle ore antecedenti alla scomparsa.

Nella puntata, parla anche l’avvocato della famiglia, il legale Gianfranco Piscitelli, che rimarca il fatto che le Istituzioni in primis non si fanno sentire come dovrebbero, “perché Tore non è stato cercato proprio quando la famiglia ha chiesto aiuto?"

Ecco il VIDEO