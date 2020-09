Cena delle solidarietà contro la violenza di genere, evento annullato per l’allerta meteo

E’ l’avvocato Gianfranco Piscitelli, di Penelope Sardegna Onlus, insieme a Marinella Canu a darne comunicazione a chi aveva già aderito

Di: Alessandro Congia

“Causa allerta meteo diramato dalla Regione di burrasca per sabato 26 settembre 2020 e non essendo possibile in caso di reale maltempo optare per una sistemazione al riparo anche per l'elevato numero degli aderenti in relazione ai distanziamenti obbligatori per emergenza sanitaria, l'evento della cena di beneficenza organizzato per domani sera, sabato 26 settembre è annullato. Sarà cura dell'Associazione avvertire della nuova data”.

Lo comunicano l’avvocato Gianfranco Piscitelli, di Penelope Sardegna Onlus, insieme a Marinella Canu: la serata era organizzata dall'Associazione Antiviolenza Luna & Sole di Cagliari e dalla Palestra Falcon di Quartu e doveva svolgersi, appunto, domani, presso il Circolo Tennis di Margine Rosso, con un incontro con cena di Beneficenza dal titolo "Uomini e Donne Uniti Contro la Violenza".

Qui il servizio dell’iniziativa: https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/52299/uomini-e-donne-uniti-contro-la-violenza-ecco-la-cena-della-solidarieta