Uomini e Donne uniti contro la violenza, ecco la cena della solidarietà

Appuntamento sabato 26 settembre alle ore 20:30, presso il Circolo Tennis, a Margine Rosso

Di: Alessandro Congia

Il prossimo sabato 26 settembre alle 20:30, organizzata dall'Associazione Antiviolenza Luna & Sole di Cagliari e dalla Palestra Falcon di Quartu, presso il Circolo Tennis di Margine Rosso, ci sarà un incontro con cena di Beneficenza dal titolo "Uomini e Donne Uniti Contro la Violenza" .

Per l’avvocato cagliaritano Gianfrancesco Piscitelli, vice presidente dell'associazione, è un orgoglio per chi combatte il triste fenomeno della violenza di genere e delle discriminazioni: "Abbiamo voluto organizzare questo incontro con una cena di beneficenza per incontrarci in armonia dopo il periodo feriale vissuto in toni bassi a causa del Covid – dice - ma noi non ci siamo fermati, aumentano sempre più le richieste di aiuto per l'aumento esponemnziale che c'è stato proprio per la costrizione di chiusura che ha amplificato in famiglia certi problemi. Il nome dato all'evento sta proprio ad indicare quanto io e la presidente Marinella Canu – afferma Piscitelli - portiamo avanti: non esiste la contrapposizione uomo e donna ma per un mondo migliore ed una famiglia e di conseguenza una società sana è fondamentale che uomini e donne comprendano la loro complementarietà nel rispetto reciproco e nel mutuo soccorso, insieme si può venir fuori da sovrastrutture ed ataviche educazioni di società ormai desuete. Luna & Sole – conclude l’avvocato - si pone con tutta la propria esperienza ed i propri professionisti al fianco di chi ha bisogno e, credetemi, non solo donne, per imparare insieme a pensare diversamente".