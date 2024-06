Dopo scontro la moto prende fuoco, muore un centauro: dramma sulla SS195

Fatale l'impatto con un furgone, il motociclista è stato avvolto dalle fiamme

Di: Redazione Sardegna Live

Fatale scontro questa mattina fra moto e furgone sulla SS 195, dove ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote, Stefano Sias, 31enne di Bonorva, che ha perso la vita. Il giovane lavorava nell'indotto della Saras.

Secondo una prima ricostruzione, entrambi i mezzi viaggiavano in direzione Pula, quando, al chilometro sette, il giovane, in sella a una Honda Cb 650, ha tamponato un autocarro guidato da un 54enne residente nell'hinterland di Cagliari. A causa del violento impatto la moto ha preso fuoco, scivolando lungo l'asfalto e le fiamme hanno avvolto anche il centauro.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto del 118, dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia locale. Purtroppo per il 32enne non c'è stato nulla da fare. Quel tratto di statale è stato chiuso al traffico e le auto deviate verso Macchiareddu per consentire i rilievi da parte della polizia municipale di Cagliari.

Sempre questa mattina, la Sardegna è stata colpita da un'altra tragedia: una donna di 40 anni ha perso la vita sulla Statale 196, a Villasor

Nella foto: Stefano Sias