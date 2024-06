Ancora un mortale: auto si ribalta a Villasor, vittima una donna

Niente da fare per la vittima, nonostante l'intervento dei soccorsi che l'hanno estratta dall'abitacolo

Di: Redazione Sardegna Live

Un altro incidente mortale in Sardegna, quasi in concomitanza con quello avvenuto sulla SS195, dove è morto un centauro di 32 anni.

La vittima, Cinzia Vacca, era una dipendente di Forestas e viveva a Villacidro, aveva 40 anni. La donna al volante della sua Ford Fiesta per cause non accertate ha perso il controllo della vettura sulla Statale 196, nel territorio di Villasor, ed è finita fuori strada. L'auto si è ribaltata, schiacciandola. Probabilmente l'incidente è avvenuto durante la notte, ma solo all'alba gli automobilisti in transito hanno notato la Ford Fiesta fuori strada e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Villasor e del Radiomobile della Compagnia di Sanluri, i vigili del fuoco e il 118, ma per la 40enne non c'era più nulla da fare.