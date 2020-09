Operazione della polizia ferroviaria per prevenire attività vietate: denunce e sanzioni

Gli operatori sono intervenuti per limitare comportamenti scorretti e attività vietate che mettono a repentaglio l'esercizio ferroviario

Di: Giammaria Lavena

Nell'ambito della prevenzione e sicurezza nelle ferrovie, è stata avviata l'operazione Rail Action Week, un'iniziativa a cui hanno aderito le Polizie ferroviarie e dei trasporti europee, che ha visto impegnati nell'arco della settimana ben 220 operatori.

Sono stati effettuati 69 controlli dei luoghi critici lungo le linee ferroviarie, 1.089 persone identificate, di cui 312 nei passaggi a livello, 92 i viaggiatori sensibilizzati al rispetto delle norme di sicurezza ferroviaria, due persone multate per attraversamento dei binari, una persona sanzionata per attraversamento durante la chiusura delle barriere, una persona denunciata per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale e per rifiuto delle generalità, una persona denunciata per violazione degli obblighi di dimora, un rintraccio di persona scomparsa, un permesso di soggiorno ritirato per diniego del rinnovo del documento.

L’attività è stata in particolare rivolta alla prevenzione di comportamenti scorretti e attività vietate che mettono a repentaglio l'esercizio ferroviario e la sicurezza dei trasporti, come ad esempio l’attraversamento dei binari, la cui pericolosità è ancora troppo sottovalutata. Le pattuglie sono state coordinate dal centro operativo compartimentale, che ha ottimizzato i tempi di intervento e indirizzato gli operatori ove necessario.