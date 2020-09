Buon Compleanno Maria Pirarba: 102 anni e non sentirli

Eccola la nonnina centenaria, in compagnia del sindaco, Marco Melis

Di: Alessandro Congia

“Quota 102, vengono le vertigini a stare così in alto. Tantissimi auguri di buon compleanno zia Maria. Arrivare a 102 anni è certamente un'emozione, non solo per te, ma anche per tutte le persone che ti vogliono bene e per la nostra comunità di centenari. Auguri anche alle figlie, Anna e Lina, che con il loro calore e affetto hanno accompagnato la loro mamma fin qui. A medas annus ancora”.

Il bellissimo post del sindaco di Arzana, Marco Melis, è un tripudio di gioia: come non poterlo esprimere con la lieta notizia che accompagna la comunità dove la centenaria è originaria (ma è tuttora residente a Dolianova da quando era ragazza).

Nonna Maria è nata il 12 settembre 1918 nel paese Ogliastrino, che è ben noto anche a livello nazionale per la longevità dei suoi abitanti. Auguroni Nonna Maria.

(La foto è tratta dal profilo Fb del sindaco, Marco Melis)