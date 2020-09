Nebula, la gattina di due anni uccisa da un proiettile ad arma compressa

Il terribile episodio è accaduto nella zona di via Efisio Puddu, indagano i Carabinieri

Di: Alessandro Congia

Un post davvero drammatico, quello di Flavia Contini, (nella foto, tratta da un post pubblico sui social), che racconta una triste storia che ha, ancora una volta, (come filo conduttore) la violenza inaudita ed indiscriminata verso gli animali.

La storia ha purtroppo un epilogo orrendo, la gattina bianca di due anni di vita è morta perché colpita da un proiettile di un’arma compressa, che ha irrimediabilmente compromesso i polmoni, provocando un arresto cardiaco. La giovane ha informato i Carabinieri, che stanno cercando di capire, con le opportune indagini, cosa può essere accaduto ed individuare i responsabili del gesto.

Ecco il post pubblico di Flavia Contini, con l’auspicio che chi può aver visto o sentito qualcosa, possa in qualche maniera farsi vivo per evitare anche in futuro spiacevoli accadimenti di questo genere:

“Mi chiamo Nebula, per nonno e nonna era troppo difficile quindi mi hanno soprannominata Micetta, Nebula significa sostanzialmente nuvola di stelle.

Ed è proprio lì che mi trovo in questo momento. Sono morta il 29 agosto 2020.

Io non so esattamente cosa sia successo, sono tornata dalla mia mamma che non respiravo benissimo ed avevo dei fortissimi dolori al petto. La mamma mi ha portato subito alla clinica veterinaria ma non c'è stato nulla da fare. Le hanno spiegato che sono morta perché sono stata sparata. Arma ad aria compressa le hanno detto.

Puntando dritto al mio cuore, perforando i polmoni che si sono riempiti di sangue facendomi andare in arresto cardiaco. Non so esattamente cosa ho fatto di male o a chi ho dato fastidio, avevo paura pure della mia ombra. Però qualcuno ha deciso che dovevo morire. Avevo solo 2 anni, non volevo morire, non così. Mi dispiace mamma."

L'uccisione di animali, in diritto penale, è il reato previsto dall'art. 544-bis del codice penale ai sensi del quale: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni».

"È solo un gatto" vi diranno, non tutti possono capire il dolore. La sensazione di essere stata mutilata, privata di un pezzo di cuore. Denunciate. Sempre. Anche se vi sembrerà una cosa inutile. Se qualcuno ha visto o sa qualcosa, vi prego, vi supplico, ditemelo. Perché questa volta è successo alla mia Nebula, domani potrebbe succedere al vostro animale, o a vostro figlio.

È in corso un'indagine dei Carabinieri, forse non scoprirò mai chi sei o cos'è realmente accaduto. Però so che oltre un tot di metri da casa lei non si allontanava. E comunque esiste il karma. Io te lo giuro che esiste. Se potete condividete il post. Grazie, a te Piccolina mia, per tutto l'amore che mi hai dato. Non ce li meritiamo”.