Giro di vite contro chi parla al telefono e non indossa le cinture in auto: Telelaser anche a settembre

Dal Comando di Polizia Municipale, l’invito ad essere sempre responsabili alla guida: ecco il calendario

Di: Alessandro Congia

Telelaser, TruCam che non da scampo agli automobilisti indisciplinati, irresponsabili, sempre più distratti o quasi. Dagli uffici della Polizia Municipale di Monserrato, coordinati dal Comandante Massimiliano Zurru, nessuna tolleranza. Soprattutto perché le regole, il codice della strada parlano chiaro. Anche a settembre 2020, sarà predisposto il sofisticato telelaser, capace di realizzare video hd e non solo semplici fotografie.

Il compito principale del Telelaser (messo in campo dalla giunta comunale, guidata dal sindaco Tomaso Locci), resta quello della prevenzione e della rilevazione delle infrazioni in materia di superamento dei limiti di velocità. Le sue potenzialità gli consentono inoltre di individuare anche chi parla al telefono o non indossa le cinture di sicurezza. E' in grado inoltre di riconoscere il tipo di veicolo in avvicinamento. Tra i possibili impieghi del TruCam telelaser c’è la possibilità di funzionare sia se puntato verso un mezzo in avvicinamento (situazione classica), che in allontanamento.

Il Comando di Polizia Locale sta adoperando il Telelaser sulle principali strade comunali. Il servizio è finalizzato al controllo della velocità al fine di tutelare la sicurezza stradale e prevenire le violazioni determinate dal superamento dei limiti. La semplicità di utilizzo dello stesso garantisce la celerità delle operazioni di accertamento e contestazione delle infrazioni rilevate, nonché l'estrema precisione e chiarezza delle misurazioni, a tutela dei diritti dell'automobilista. L'apparecchio - come fanno sapere dal palazzo municipale - non sarà posizionato in modo permanente ma sarà utilizzato secondo un calendario predisposto e comunicato per tempo.

Calendario posizionamento Settembre 2020

01.09.2020 orario 8-11 Via Riu Mortu

04.09.2020 orario 15-18 Via Dell’Università

08.09.2020 orario 10-13 Via Giulio Cesare

11.09.2020 orario 17-20 Via Riu Mortu

15.09.2020 orario 8-11 Via Cesare Cabras

19.09.2020 orario 17-20 Via San Gottardo

23.09.2020 orario 10-13 Via Riu Mortu

25.09.2020 orario 8-11 Via Dell’Università

29.09.2020 orario 15-18 Via Giulio Cesare