Il Covid ferma le danze ma non la passione, murale celebrativo per il Festival del folklore

L'iniziativa culturale promossa dal Gruppo folk "Su Furione"

Di: Redazione Sardegna Live

L'emergenza coronavirus, e le conseguenti norme anti-Covid, hanno impedito il regolare svolgimento di feste ed eventi che da sempre caratterizzano la stagione estiva in Sardegna. Ma se il virus ha fermato le danze svuotando le piazze, non ha certamente cancellato la passione per le tradizioni popolari, che continuano a esprimersi sotto nuove e altrettanto affascinanti forme.

L'associazione folkloristica Su Furione di Nule ha deciso di immortalare la 17^ edizione del Festival Internazionale del folklore Ballos de Austu con un bellissimo murale celebrativo. "L'idea - spiegano gli organizzatori della manifestazione che riscuote da sempre un grande successo - è nata con l'intento di non interrompere l'iniziativa che si svolge da 16 anni a Nule e di portarla avanti nel tempo nonostante le difficoltà legate a questo periodo".

Sul palco di Ballos de Austu, nel corso delle varie edizioni, si sono esibiti circa 150 gruppi folk provenienti dall'Isola, dall'Italia e dall'estero regalando un meraviglioso mosaico di colori e culture a chi ha avuto la fortuna di assistere allo spettacolo.

"Il progetto del murale - spiegano ancora i ragazzi di Su Furione - è stato appoggiato a pieno dall'amministrazione comunale e dalla Pro Loco che ringraziamo". L'opera è realizzata da Tony Amos. "Ringraziamo l'artista e il parroco don Mimmino Cossu che ha messo a disposizione lo spazio presso l'asilo parrocchiale di via Roma, da cui il murale farà bella mostra di sé. Invitiamo tutti a venire a vedere la nuova opera d'arte cogliendo l'occasione per visitare Nule, celebre per i tappeti tessuti ancora oggi a mano su telaio verticale, ma dove sarà possibile scoprire numerosi altri aspetti storici, culturali e paesaggistici suggestivi e che vale la pena approfondire".