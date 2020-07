Aeroporto Olbia. Una doccia prima di partire: ecco il nuovo servizio

Dedicato a chi non vuole rinunciare all’ultimo bagno al mare

Di: Redazione Sardegna Live

All’interno dell’Area Partenze dell’Aeroporto di Olbia è presente un nuovo servizio dedicato a chi non vuole rinunciare all’ultimo bagno al mare prima di partire: un locale privato in uno spazio confortevole, profumato e igienizzato per una doccia e un momento di relax prima della partenza o dopo il volo all’arrivo in aeroporto.

Si può accedere al servizio esclusivo per la durata di 40 minuti da soli, in coppia o con la propria famiglia (massimo 4 persone).

Il servizio è disponibile tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 22:00 (ultimo accesso consentito alle ore 21:20).

“Un locale privato in uno spazio confortevole, profumato e igienizzato per una doccia e un momento di relax prima della partenza o dopo il volo all'arrivo in aeroporto.

Usufruendo del servizio riceverai anche il deposito di 1 bagaglio gratis per 5 ore presso il Deposito Bagagli in area arrivi e l'accesso gratuito al Fast Track, oltre al 50% di sconto sull'accesso alla nostra esclusiva Club Lounge”, fanno sapere dall’aeroporto.