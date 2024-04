Nuoro sotto choc per la morte di Patrick e Ethan, il sindaco: “Non ci sono parole”

I due ragazzini hanno perso la vita nel crollo del solaio di un casolare abbandonato

Di: Redazione Sardegna Live

“Non ci sono parole, se non un profondo dolore, quando due giovani vite vengono spezzate all'improvviso, come Patrick Zola e Ethan Romano, che sono rimasti feriti a morte sotto il crollo di un rudere in zona Badu 'e Carros”. Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu esprime il proprio cordoglio per l’improvvisa e tragica morte dei due ragazzini di 15 e 14 anni, che hanno perso la vita ieri, 1° aprile, nel crollo del solaio di un casolare abbandonato, in via Pasquale Dessanay, nella zona di Badu ‘e Carros.

“In questa dolorosa circostanza - ha detto Soddu - esprimo le più sentite condoglianze, a nome mio e dell'intera città di Nuoro, alle famiglie colpite dalla tragedia. Che la solidarietà e il sostegno possano lenire, anche se solo in parte, la sofferenza di una perdita enorme, come quella di due ragazzi che avevano tutta la vita davanti. Un sincero ringraziamento va alle squadre di soccorso dei vigili del fuoco, del 118 e alle Forze dell'ordine per la prontezza e l'efficienza dimostrate nel loro intervento”.

Anche la presidente Alessandra Todde ha espresso "la più sentita vicinanza alle famiglie per questa tremenda tragedia. Da presidente, ma soprattutto da sarda e da nuorese, tutta la mia solidarietà”.



La tragedia poco prima delle ore 20 del giorno di Pasquetta. Patrick Zola e Ethan Romano, secondo quanto al momento ricostruito, si trovavano all’interno dell’edificio per giocare quando il solaio è crollato. I Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro giunti immediatamente sul posto hanno estratto i due corpi dalle maceria già privi di vita.

L'allarme sarebbe stato dato dalla madre di uno dei due. Sul posto anche i medici del 118. In corso le indagini delle forze dell'ordine.

Una tragedia che ha sconvolto non solo la comunità, ma l’intero Paese e che è stata il drammatico epilogo di una giornata che sarebbe dovuta essere allegra e spensierata per i ragazzini, purtroppo strappati alla vita troppo presto.