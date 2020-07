Doveva essere ai domiciliari ma viene fermato in strada dai poliziotti: nei guai un 46enne

Attività nei confronti dei soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari

Di: Alessandro Congia

Continuano i servizi di controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa, in particolare nei confronti dei soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 14, un equipaggio della Squadra Volante nel transitare in Via Seruci ha notato Sandro Zucca, 46enne cagliaritano, pluripregiudicato ben conosciuto dagli stessi Agenti per i suoi precedenti penali, mentre rincasava presso la propria abitazione.

I poliziotti essendo a conoscenza che Zucca era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare con il permesso di assentarsi in determinate fasce orarie, decidevano di fermalo. A causa delle precarie e particolari condizioni di salute, gli agenti dopo averlo informato che sarebbe stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di evasione, lo riaccompagnavano presso la propria abitazione.

Intorno alle 15.30 gli stessi poliziotti si sono ripresentati presso l’abitazione di Zucca per procedere alla notifica degli atti ove attendevano per circa trenta minuti il suo rientro senza tuttavia fornire una valida giustificazione circa l’assenza. I poliziotti hanno quindi proceduto all’arresto per il reato di evasione. Questa mattina si terrà l’udienza direttissima.