Emergenza Sanitaria a Oschiri: Ambulatorio ASCOT al collasso

Nella serata di lunedì scorso, circa 80 persone si trovavano in attesa di essere ricevute dal medico

Di: Giovanni Putzu

La situazione sanitaria a Oschiri è giunta ad un punto critico, con cittadini che si sentono abbandonati e privati dell'assistenza medica di cui necessitano. Le circostanze attuali richiedono attenzione urgente da parte delle autorità regionali.

Uno sguardo alla realtà locale rivela un quadro allarmante. Oschiri si affida a un medico ASCOT che offre assistenza solo due volte a settimana. Nella serata di lunedì scorso, circa 80 persone si trovavano in attesa di essere ricevute dal medico, con l'80% di esse di età superiore ai 50 anni. Questo dato è particolarmente preoccupante, considerando che la popolazione anziana è spesso più vulnerabile e ha bisogno di cure mediche regolari.

La situazione è stata aggravata dalla recente partenza della Dott.ssa Meloni, un medico locale, che ha abbandonato il suo posto di lavoro a causa del mancato pagamento dello stipendio da settembre.

Lunedì, per fronteggiare l'emergenza, la farmacista Dott.ssa Di Stefano e il sindaco Roberto Carta si sono impegnati a collaborare con il medico ASCOT per gestire la situazione. Tuttavia, nonostante gli sforzi congiunti, la Dott.ssa Sotgiu è stata costretta a prolungare la sua giornata lavorativa fino alle 22, tre ore oltre l'orario previsto.

I cittadini di Oschiri sono profondamente frustrati e arrabbiati per la mancanza di assistenza sanitaria adeguata. Si sentono abbandonati dalle istituzioni e chiedono soluzioni immediate e concrete. Alcuni cittadini hanno espresso il loro disagio e le loro richieste direttamente, sottolineando l'urgente necessità di intervento da parte delle autorità competenti.

"Abbiamo bisogno di assistenza medica qui e ora. Non possiamo aspettare oltre", dichiarano i cittadini. "Non possiamo permettere che la nostra salute venga messa a rischio a causa di inefficienze e mancanza di fondi. Chiediamo azioni concrete da parte delle autorità regionali per risolvere questa crisi sanitaria". - proseguono.

Le richieste dei cittadini sono rivolte direttamente alla neo presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde:“ Si spera che la presidente, insieme alle istituzioni regionali, risponda prontamente a questa emergenza e metta in atto misure concrete per garantire un accesso equo e tempestivo all'assistenza sanitaria per tutti i cittadini di Oschiri e delle zone circostanti. La salute dei cittadini non può essere sacrificata a causa di problemi burocratici o finanziari".

Nelle scorse ore il sindaco, Roberto Carta, ha comunicato tramite le pagine social che nei prossimi giorni l’ASL Gallura dovrebbe incaricare un nuovo medico ASCOT.