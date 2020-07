Agnes Zimmermann e Luca Cocco, il bellissimo regalo ai sestesi. VIDEO

Piazza della Libertà cambierà volto con un meraviglioso murale, poi arriveranno anche gli arredi fatti con materiale riciclato. La video intervista

Di: Alessandro Congia

Via pasticci e scarabocchi inutili da quella parete 'vandalizzata' da tempo che s’affaccia su Piazza della Libertà, a Sestu e al loro posto arriva un meraviglioso murale realizzato gratuitamente dall’artista ungherese Agnes Zimmermann e dal suo compagno, Luca Cocco: “Ho deciso di dire grazie ai miei concittadini sestesi, mi hanno accolto con tanta gratitudine, con affetto – dice Agnes a Sardegna Live - nel mio piccolo voglio dire loro grazie dedicando alla cittadina sestese un dipinto che sto realizzando insieme al mio compagno”.

C’è di più, insieme a loro c’è anche un bellissimo progetto portato avanti da Consuelo Dessì, con l’associazione che presiede, Mezcla Intercultura: gli arredi della piazza saranno abbelliti con materiali di riciclo per creare un piccolo capolavoro creativo dove arte, passione e fantasia personale renderanno quella piccola cornice tra via Cagliari, via Michelangelo e via Raffaello ancora più bella e suggestiva. L’Amministrazione Comunale, guidata dalla sindaca Paola Secci, ha espresso grande entusiasmo per queste bellissime iniziative nel post lockdown, segno inequivocabile anche di ripresa e di vivo orgoglio di chi ama la propria comunità.

Agnes, dall’Ungheria in terra sarda

Un’artista ungherese ormai adottata in quella che lei stessa definisce propriamente la sua seconda terra, la Sardegna: Agnes non voleva fare la cameriera perché dentro si sé aveva tanti altri interessi e passioni da condividere. Dopo il liceo artistico frequentato con successo a Budapest, poi la scuola d’arte ad Ascoli, ora da un anno e mezzo vive in Sardegna, a Sestu.

Solo a San Benedetto del Tronto, ricorda, ha dipinto più di 100 vetrine natalizie, il colore lo usa con la naturalezza su mobili, ceramica, vetro, esprimendo la sua libertà artistica per ridare colore al grigiore dei muri.

Dopo tanti anni a realizzare i lavori gratis con un tirocinio tutto realizzato da se, oggi la donna si è fatta apprezzare da tanti commercianti dell’hinterland che le commissionano diversi lavori. Sardegna Live vi ha raccontato tempo fa la sua bella idea, qui potete trovare quell’intervista video Clicca Qui https://www.sardegnalive.net/news/speciali/39744/agnes-zimmermann-dall-ungheria-in-terra-sarda-rida-colore-ai-muri-e-alle-serrande-video

Nella video intervista qui sotto Agnes, Luca e Consuelo vi svelano cosa sarà realizzato in piazza della Libertà.