Agnes Zimmermann, dall'Ungheria in Terra sarda ridà colore ai muri e alle serrande. VIDEO

La bravissima artista 47enne ha iniziato quasi per gioco e per passione, poi la sua bravura è stata premiata

Di: Alessandro Congia

Un’artista ungherese ormai adottata in quella che lei stessa definisce propriamente la sua seconda terra, la Sardegna: Agnes, 47anni, non voleva fare la cameriera perché dentro si sé aveva tanti altri interessi e passioni da condividere. Dopo il liceo artistico frequentato con successo a Budapest, poi la scuola d’arte ad Ascoli, ora da un anno e mezzo vive in Sardegna, a Sestu.

Solo a San Benedetto del Tronto, ricorda, ha dipinto più di 100 vetrine natalizie, il colore lo usa con la naturalezza su mobili, ceramica, vetro, esprimendo la sua libertà artistica per ridare colore al grigiore dei muri.

Dopo tanti anni a realizzare i lavori gratis con un tirocinio tutto realizzato da se, oggi la donna si è fatta apprezzare da tanti commercianti dell’hinterland che le commissionano diversi lavori.

Guardate la video intervista