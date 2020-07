Selargius. Invade la corsia opposta e si ribalta

Incidente avvenuto intorno alle 4:30

Di: Redazione Sardegna Live

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala 115, una squadra di pronto dei Vigili del Fuoco è intervenuta intorno alle 4:30 lungo la strada statale 387, precisamente al km 10,200, per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, un'auto ha invaso la corsia opposta e si è ribaltata. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e la sede stradale, parte della carreggiata è stata interdetta per le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gestire la viabilità e la sicurezza degli operatori impegnati nell'intervento, per gli accertamenti e i rilievi di legge.