Cagliari. Escavatore si ribalta su un’auto

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi

Di: Redazione Sardegna Live

L’incidente è accaduto questa mattina in Via delle More.

Il grosso escavatore si trovava su un rimorchio quando durante la fase di manovra si è ribaltato su un fianco, danneggiando una proprietà privata, una Fiat punto e alcuni segnali stradali. Fortunatamente non si registrano persone ferite.

