Sassari. La Polizia stradale intensifica i controlli: ritirare 18 patenti, sequestrate auto e droga

Sequestrate una Opel Corsa e una Mercedes Classe S

Di: Redazione Sardegna Live

Con l’aumento della circolazione veicolare registrato negli ultimi giorni, la Polizia Stradale ha intensificato i controlli su strada per contrastare, in particolare, quei comportamenti che statisticamente rappresentano le maggiori cause di incidenti stradali.

Nel corso di tali servizi, una pattuglia del distaccamento di Macomer sulla Strada Statale 131, all’ingresso di Sassari, ha fermato un’auto segnalata dal sistema Street Control in quanto priva di copertura assicurativa.

Alla vista degli agenti l’autista, residente nel sassarese, e il passeggero, cittadino del Gambia, hanno mostrato segni di eccessivo nervosismo.

Dopo un’accurata perquisizione, occultati all’interno di un incavo del cruscotto, sono stati rinvenuti e sequestrati 14 grammi di marjuana divisa in dosi.

Nel corso di un regolare servizio di vigilanza, in data odierna, personale della Sezione Polizia Stradale di Sassari, dopo aver notato movimenti sospetti all’interno dell’abitacolo di un autovettura in sosta sulla SP 60, ha proceduto al controllo del suo occupante che ha tentato di occultare un involucro contenente sostanza stupefacente.

Gli agenti hanno sequestrato, presso l’abitazione dello stesso, 25 grammi di sostanza stupefacente, tipo marijuana, detenuta per uso personale.

Al conducente pertanto è stata contestata la violazione amministrativa relativa alla normativa sugli stupefacenti, segnalato alla competente Autorità e contestualmente ritirata la patente di guida.

Negli ultimi giorni l’attività di controllo degli agenti della Polizia Stradale ha permesso di ritirare 18 patenti per guida sotto l’influenza dell’alcool, che hanno visto coinvolti altrettanti conducenti, gran parte di loro giovanissimi.

Nell’ambito dei citati servizi, inoltre, sono state sequestrate una Opel Corsa e una Mercedes Classe S, entrambe oggetto di rintraccio internazionale e sottoposta a sequestro un’officina abusiva.