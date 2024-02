Dramma a Sorso: esplode bombola gpl in casa, una vittima

Morta una donna. I Vigili del fuoco salvano la figlia e la nipote

Di: Redazione Sardegna Live, foto Comune di Sorso

La tragedia si è consumata questo pomeriggio a Sorso in via Europa, dove una donna è deceduta a causa dell'incendio divampato all'interno dell'abitazione in cui si trovava. La vittima è Giovanna Crimi, 69 anni.

A provocare il rogo, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, sarebbe stata l'esplosione di una bombola di gpl che alimentava una caldaia esterna alla casa.

Sul posto i carabinieri di Sorso e Porto Torres, gli operatori del 118 e i Vigili del fuoco di Sassari.

Secondo quanto emerge, la figlia e la nipote della vittima si sarebbero rese conto che qualcosa non andava poco prima dello scoppio mettendosi in salvo giusto in tempo. L'incidente, che ha provocato ingenti danni e l'esplosione dei vetri delle case confinanti, si è verificato intorno alle 14:30 di oggi, 3 febbraio.

AGGIORNAMENTO: la vittima aveva 71 anni. Si pensa a un malfunzionamento della caldaia alimentata a gpl come causa dell'incendio divampato a seguito dell'esplosione. Sul fatto, avvenuto verso le 14:20, indagano Carabinieri e Vigili del fuoco (leggi tutta la notizia)