Sorso, muore una 71enne: forse un malfunzionamento della caldaia

Nell'incendio divampato in un'abitazione a Sorso ha perso la vita Giovanna Crimi, 71 anni

Di: Redazione Sardegna Live

L'incendio divampato in seguito all'esplosione in un'abitazione in via Europa, a Sorso (SS), potrebbe essere stato causato da un malfunzionamento della caldaia alimentata a gpl : nell'incidente ha perso la vita la proprietaria della casa, Giovanna Crimi , 71 anni , mentre la figlia e la nipote della vittima si sono salvate.

Il paese intorno alle 14:20 è stato colto di sorpresa dal violento boato che ha causato ingenti danni e ha mandato in frantumi i vetri delle case circostanti. Sulle cause della tragedia e sull'esatta dinamica dell'incidente lavorano i Carabinieri della stazione di Sorso e della compagnia di Porto Torres ei Vigili del fuoco del comando di Sassari.