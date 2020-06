Arrestato in flagranza per tentata rapina aggravata: nei guai un giovane di Olbia

Un carabiniere in borghese, libero dal servizio, ha sentito le urla, ed è intervenuto immediatamente

Di: Redazione Sardegna Live

Nella tarda serata di ieri i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Olbia hanno arrestato in flagranza di reato un giovane olbiese per tentata rapina aggravata.

L’uomo, con specifici precedenti di polizia, armato di un grosso coltello da cucina e con il volto travisato, ha fatto irruzione in un ristorante del centro puntando l’arma all’addome del gestore, che – in prossimità della porta – stava salutando gli ultimi due clienti. D’istinto i due, che si trovavano in posizione defilata, si sono avventati sul rapinatore immobilizzandolo e disarmandolo. Un carabiniere in borghese, libero dal servizio, ha sentito le urla, ed è intervenuto immediatamente, ha chiamato i rinforzi e arrestato il giovane.

Il giovane, a cui è stato sottratto e sequestrato il coltello, lungo 32 centimetri e con una lama di 20, dopo le procedure di foto segnalamento è stato rinchiuso nel carcere di Sassari – Bancali, a disposizione del pubblico ministero di turno e in attesa del giudizio di convalida.

Nonostante il gesto del rapinatore sia stato interrotto dallo slancio dei clienti presenti, l’attività testimonia il presidio garantito dall’Arma dei carabinieri in ambito provinciale, unitamente alle altre forze dell’ordine, nell’azione di controllo del territorio con finalità di prevenzione e contrasto alla commissione dei reati.