Mancato pagamento CIG, monta la rabbia dei lavoratori edili

Olla (Feneal), Collu (Fillea), Ambu (Filca): “Basta con gli annunci di Governo e INPS, i lavoratori sono alla fame, con le chiacchiere non si mangia”

Di: Redazione Sardegna Live

Le organizzazioni sindacali di categoria degli edili FENEAL, FILCA e FILLEA di Cagliari denunciano ancora una volta il mancato pagamento delle spettanze maturate dai lavoratori del comparto, fermi per tre mesi a causa del Corona Virus e privi di sostegno a causa dei ritardi e della confusione nel pagamento della Cig.

“Fra poco saremo a giugno e ancora tanti lavoratori non hanno percepito neanche la mensilità di marzo”, affermano i segretari provinciali Gianni Olla (Feneal Uil), Marco Ambu (Filca Cisl) ed Erika Collu (Fillea Cgil). “Dispiace constatare l’incapacità dell’Inps di essere in grado di soddisfare le legittime aspettative dei lavoratori e delle loro famiglie. La situazione ancora meno accettabile dal punto di vista sindacale perché causata da scelte governative disgraziate – affermano i sindacalisti -. In questi casi di assoluta emergenza l’eccessiva burocrazia pregiudica il soddisfacimento di un bisogno primario dei lavoratori. Quello di avere un paracadute sociale, rappresentato dalla Cig, in tempi certi. Per questo motivo, consci della lentezza della macchina amministrativa dell’Inps avevamo chiesto la possibilità di procedure più snelle. Nonostante le rassicurazioni non siamo stati ascoltati e a essere penalizzati sono stati i lavoratori. L’anello più debole del processo produttivo. Siamo convinti della necessità di una forte accelerazione nei provvedimenti di pagamento che auspichiamo avvenga immediatamente”.