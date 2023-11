"A sa Biddobranesa", venerdì 1 dicembre il secondo appuntamento

I canti popolari protagonisti della seconda giornata, prima col laboratorio tenuto da Carlo Crisponi, poi con la rassegna corale

Di: Giammaria Lavena

Lo scorso sabato, 25 ottobre, si è tenuto a Villaurbana il primo appuntamento di “A sa Biddobranesa”, evento che rientra nell’ambito della concessione dei contributi per l'organizzazione di manifestazioni rientranti nel “Cartellone delle manifestazioni del turismo esperienziale”, previste dal bando della legge n.7 della Regione Sardegna.

Il piccolo centro al confine tra Campidano è Marmilla si appresta adesso a vivere un altro finesettimana all’insegna della tradizione e dell’intrattenimento. Lo farà già da venerdì 1 dicembre, col secondo dei tre appuntamenti, che precede quello conclusivo in programma domenica 3 dicembre.

La prima giornata è stata animata dallo spettacolo dei gruppi folk e dai balli in piazza, oltre che dalle mostre in apertura. La seconda inizierà invece, alle 17, col Laboratorio di canto popolare tenuto dal maestro Carlo Crisponi presso Sa Butega de tzia Domantiglia, in via Mazzini 42. Alle 19, presso la Chiesa parrocchiale Santa Margherita V.M., la Rassegna corale con la partecipazione di numerosi gruppi.

Protagonisti della serata saranno il gruppo coro “Mariedda” Villaurbana, il coro polifonico di Bonarcado diretto dal maestro Michele Turnu, il coro Ghentiana di Ruinas diretto dal maestro Gianni Puddu, su cuncordu “Sos zovanos de su Rosariu” di Santulussurgiu, e Monica Pintus (voce solista) che sarà accompagnata alla tastiera dal maestro Michele Turnu.

Presenterà la serata Roberto Tangianu e la diretta verrà trasmessa su Sardegna Live.