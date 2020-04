Infermiera positiva al coronavirus

La donna lavora all'ospedale Santissima Annunziata

Di: Redazione Sardegna Live

Un'infermiera di Usini che lavora all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari è risultata positiva al Covid-19. La donna è asintomatica e si trova in isolamento presso la propria abitazione.

Attualmente nel centro del Sassarese si registrano 8 persone positive al coronavirus, di cui 2 ricoverate.

"Purtroppo abbiamo pagato il fatto che tanti usinesi lavorassero in ospedali e strutture sanitarie sassaresi - commenta il sindaco Antonio Brundu - Per fortuna si tratta di gente esperta che comunque ha preso molte precauzioni per evitare ulteriori contagi. La notizia di oggi non ci voleva, ma la donna è tranquilla e sta bene. Noi come amministrazione faremo il possibile per starle vicino, rispettando tutti i protocolli previsti. La situazione comunque a Usini è sotto controllo e nonostante tutto ci avviamo con cautela alla fase 2. Invito i cittadini a non perdere la calma e a comportarsi in maniera corretta come è avvenuto sinora".