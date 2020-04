Gioisce su facebook per la morte del poliziotto a Napoli, donna cagliaritana denunciata

Il Sindacato Autonomo di Polizia, nella persona del suo segretario Luca Agati, aveva stigmatizzato il post di incitamento all’odio

Di: Alessandro Congia

“Avrei piacere di incontrarla per capire la radice del suo odio, per provare a capire il suo punto di vista di donna che esulta per la morte di un uomo impegnato a garantire sicurezza, anche la sua. Querelarla semplicemente mi sembra riduttivo, vorrei davvero andare oltre. Vorrei, guardandola negli occhi, chiederle cosa la spinge ad esprimere tanto abominio”.

Così Luca Agati, segretario Sindacato Autonomo di Polizia, su un post pubblico, con tanto di nome visibile della donna che ieri sera esternava la sua gioia davanti ad un fatto di sangue, (quello avvenuto a Napoli), mentre oggi dalla Questura di Cagliari arriva la notizia dei provvedimenti di natura penale contro la donna 52enne che ha pubblicato un post (che vedete in alto), col quale gioiva per la terribile notizia dell’agente delle Volanti morto a Napoli.

E’ stata identificata l’autrice del post con il quale ieri pomeriggio aveva commentato pubblicamente sul proprio profilo Facebook la notizia del grave fatto accaduto a Napoli, in cui ha perso la vita l’Agente Scelto Pasquale Apicella ed è rimasto ferito L’assistente capo Salvatore Colucci, dopo che l’auto di servizio sulla quale erano a bordo è stata speronata da quattro criminali durante il loro inseguimento.

“Ogni tanto una gioia”. Così aveva scritto una 52enne residente nel cagliaritano, aggiungendo, inoltre, tra i commenti “Io li odierò per sempre”.

Gli investigatori della Digos hanno avviato immediatamente gli accertamenti in stretta collaborazione con il personale del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Cagliari, acquisendo elementi per l’individuazione dell’autore del post, oltre ad una serie di immagini e commenti.

La donna è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria per il reato di Oltraggio ad un Corpo Politico, Amministrativo e Giudiziario, ai sensi dell’art. 342 del codice penale.

Proseguono gli accertamenti per l’individuazione di ulteriori responsabili di tale reato, mediante pubblicazione su altri profili di commenti dello stesso tenore oltraggioso.