Tortolì. Schianto all’alba: addio a Mattia Miscali, 20 anni

Gli altri giovani, di età compresa tra i 20 e i 17 anni, sono stati estratti dall’auto dai Vigili del fuoco. Grave un 19enne

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook Mattia Miscali

Si chiamava Mattia Miscali e faceva il barista, il 20enne di Villanova, frazione di Villagrande Strisaili, in Ogliastra, morto all'alba sulla Ss 125, tra la zona industriale di Tortolì e Lotzorai, mentre viaggiava su una Golf Volkswagen con altri quattro amici, non tre come riferito in un primo momento.

La vittima, che si trovava nel lato del passeggero, dopo l'impatto con il guardrail è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. Mentre gli altri quattro, tutti di Villanova e di età compresa tra i 20 e i 17 anni, sono stati estratti dall' auto dai vigili del fuoco. Un 19enne in condizioni critiche è stato trasportato in elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari, gli altri tre ragazzi sono ricoverati invece all'ospedale di Lanusei, ma non correrebbero pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale, i cinque giovani stavano viaggiando sulla statale 125, in direzione Cagliari, dopo essere partiti da Lotzorai dove avrebbero trascorso la notte.

All'altezza di Tortolì l'auto ha sbandato a destra e toccato il guardrail. L'autista nel tentativo di correggerla ha sbandato a sinistra andando a impattare sul guardrail della rampa che collega Tortolì alla statale. L'impatto è stato terribile: il guardrail ha sfondato la macchina e il giovane è volato all'esterno della Volkswagen rimasta senza portiera dal lato del passeggero. La Polizia stradale ha condotto i rilievi e trasmesso gli atti alla Procura di Lanusei, che sull'incidente potrebbe aprire un fascicolo.