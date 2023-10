Tortolì. Schianto all'alba: a perdere la vita un 20enne di Villagrande Strisaili

Gravi i quattro amici che viaggiavano con lui, un ragazzo in condizioni critiche

Di: Alessandra Leo

Nel tragico incidente che si è verificato questa mattina alle 05:00 tra Tortolì e Lotzorai ha perso la vita Mattia Miscali, 20enne di Villagrande Strisaili.

Il giovane, che viaggiava come passeggero a bordo di una Golf assieme ad altri tre amici, ha perso la vita dopo lo schianto sulla rampa che dalla zona industriale di Baccasara conduce in direzione di Lotzorai.

Gravi gli altri 4 ragazzi, e non 3 come era stato precedentemente riferito, di cui uno in condizioni critiche, che è stato trasportato al Brotzu di Cagliari con l'elisoccorso del 118. Altri due ragazzi sono stati trasportati con le ambulanze a Lanusei, sarebbero gravi ma non in pericolo di vita.

Sul posto la polizia stradale e i Vigili del Fuoco.

Aggiornamento 29 ottobre 2023 ore 11:18.