Coronavirus. Va a riprendere la figlia che aveva lasciato ai nonni: multata dalla polizia stradale

Alla donna è stato consegnata sanzione di 370euro

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo la chiusura delle scuole dello scorso 5 marzo, una donna ha affidato la sua bimba ai nonni che l’hanno portata in un paese del Nuorese. La donna. Titolare di un bar ristorante, in queste settimane ha portato avanti l’attività con le consegne a domicilio. In occasione delle festività pasquali, dopo essersi informata, si è recata nel suo paese d’origine per andare a prendere la piccola. All’altezza di Posada però è stata fermata dalla polizia stradale che, non solo l’ha fatta tornare indietro ma le ha consegnato un verbale da 370 euro.

Sono tanti i casi di sanzioni emesse dalle forze dell’ordine e contestate. Qualche giorno fa una donna di Olbia ha postato su Facebook un video in cui due agenti della polizia municipale l’hanno sanzionata nonostante la donna sostenesse di essere uscita per la passeggiata e di trovarsi a meno di 200 metri di distanza dalla sua abitazione. L’opinione sui social sono diverse: c’è chi grida all’abuso di potere delle forze dell’ordine e chi dice che è da irresponsabili uscire di casa.