Coronavirus. Il Comune regala libri ai bimbi: “Grazie per il vostro rigoroso rispetto delle regole”

L’amministrazione comunale di Orani ringrazia i bimbi

Di: Redazione Sardegna Live

In questi giorni precedenti la Pasqua l’amministrazione comunale di Orani sta distribuendo dei pacchetti destinati ai bambini e ai ragazzi delle scuole materna, elementari e medie. “Abbiamo deciso, in collaborazione con la Biblioteca comunale, di consegnare un libro a domicilio a tutti gli studenti delle scuole di Orani, un piccolo regalo per questa Pasqua”, ha detto gli amministratori.

“In un periodo così difficile per voi, giovani concittadini – proseguono - questo vuole essere un gesto di vicinanza, un ringraziamento per il vostro rigoroso rispetto delle regole, nonostante per voi sia veramente molto difficile stare dentro casa, e un augurio affinché possiate ritrovare presto la vostra libertà, le vostre amicizie, i vostri passatempo preferiti”.