Lontano dal proprio comune per comprare cibo per gatti, denunciato

Sanzione da 375 euro

Di: Redazione Sardegna Live

"Sto andando in un supermercato qui a Cagliari perché il particolare cibo che il mio gatto mangia, non c'è in quello di Monserrato". Così un 40enne si è giutificato di fronte alla polizia municipale che lo ha fermato in strada, lontano da casa. L'uomo è stato multato per aver violato le norme in vigore per frenare la diffusione del coronavirus. Gli agenti hanno appurato che anche nei market di Monserrato quel particolare cibo era presente. Dovrà pagare una multa di 373 euro.

Sono 129 i cittadini sorpresi in questi giorni dalla polizia locale in violazione delle varie ordinanze regionali e decreti del governo. Nei guai anche diversi esercenti che non avevano rispettato le chiusure, ma anche le norme sul distanziamento e l'uso delle mascherine.

Durante un controllo all'interno di un supermercato alle porte di Cagliari, gli agenti hanno individuato una addetta alle vendite che pur essendo a contatto con la clientela non indossava guanti, mascherina o altri indumenti per coprire naso e bocca, né teneva la distanza di sicurezza. La donna è stata sanzionata per 280 euro.

Dall'inizio dell'emergenza la polizia municipale di Cagliari ha controllato 3.500 persone.