Due nuovi casi di Coronavirus a Orani

Il Comune: “Lo stato di salute dei nostri compaesani colpiti dal virus è attualmente sotto controllo”

Di: Antonio Caria

“L’Ats comunica ufficialmente che il numero dei casi positivi nel nostro paese sale a 7, con due nuovi casi positivi. I nuovi casi sono riferibili a contagio avvenuto con un soggetto positivo già accertato e sottoposto alle misure cautelative di legge”.

A comunicarlo, in una nota, è il Comune di Orani, che specifica: “Lo stato di salute dei nostri compaesani colpiti dal virus è attualmente sotto controllo. Il Coc (Centro Operativo Comunale) è operativo per gestire l’emergenza e per garantire il monitoraggio della situazione e della sua evoluzione, in stretto contatto con l’Ats e con tutti gli organi competenti”.