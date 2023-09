Famigliola di cinghiali grufola alle porte di Olbia

Stavano devastando la rotonda Sa Marinedda

Di: Redazione Sardegna Live

Una famiglia di cinghiali a spasso per le vie di Olbia e automobilisti in fila per scattare una foto o realizzare un video. Non una scena inedita quella vissuta questo pomeriggio nel centro gallurese, a poche centinaia di metri dal centro commerciale Olbiamare.

Soltanto l’intervento di un automobilista che è sceso dal proprio mezzo ha allontanato gli animali selvatici che stavano letteralmente devastando la rotonda Sa Marinedda.