Olbia. Nella notte incidente stradale sulla sopraelevata “Unità d’Italia”

Alla guida dell’utilitaria una giovane soccorsa dai vigili del fuoco e i sanitari del 118

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri notte, 20 settembre, a Olbia si è verificato un incidente stradale sulla sopraelevata “Unità d’Italia” per il quale sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia.

Per cause ancora da accertare, un’utilitaria condotta da una ragazza è uscita fuori strada andando a carambolare sul guardrail. La squadra dei vigili del fuoco ha collaborato con i sanitari del 118; la giovane è stata trasportata all’ospedale di Olbia per accertamenti.