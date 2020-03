Chiesa nuorese in lutto, il messaggio del vescovo Mura

"La scomparsa di don Melis ci lascia sconfortati, ma grazie a Cristo Risorto la vita è più forte della morte"

Di: Redazione Sardegna Live

La Diocesi di Nuoro piange la scomparsa di don Giovanni Melis, ucciso a 72 anni dal Coronavirus.

"Sono giorni di dolore e di tristezza per la nostra Diocesi - è il commento del vescovo Antonello Mura -. Dopo la morte di Don Pietro Muggianu, la scomparsa di Don Giovanni Melis ci lascia sconfortati. Due nostri sacerdoti pagano il prezzo di un’epidemia devastante, che non risparmia chi, come loro, vive a servizio degli altri, perché come gli altri anche i sacerdoti si ammalano e muoiono. Dopo aver annunciato tante volte, grazie a Cristo Risorto che la vita è più forte della morte, ora ne fanno esperienza diretta, vivendo la Pasqua eterna nella quale hanno confidato in questa vita".

Poi la preghiera di monsignor Mura: "O Dio, ricco di amore e di misericordia, dona a loro la gioia di celebrare con Te la vita che non ha fine, quella vita in pienezza che cerchiamo e nella quale crediamo, e che la nostra fragilità umana non ci permette di sperimentare totalmente su questa terra. Continua ad amare e a confortare questa Diocesi, ora provata e sgomenta, resa forte unicamente dalla Grazia che viene da Te, che invochiamo fiduciosi con tutte le nostre forze. Amen".