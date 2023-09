Meteo. Aria molto calda dalla Tunisia porterà 38°C in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live; foto simbolo

Torna il caldo con picchi anche di 38°C, specie in Sardegna. È quanto annuncia Andrea Garbinato, responsabile della redazione del sito www.iLMeteo.it

Nel dettaglio avremo ancora acquazzoni sparsi nelle prossime ore al Nord; le temperature massime localmente in Pianura Padana si porteranno anche sotto i 25 gradi. Qualche acquazzone bagnerà anche la Toscana, l'Umbria e le Marche e anche su queste regioni avvertiremo un leggero calo termico. Solo al Sud il termometro segnerà ancora i 35°C, in particolare in Sicilia.

Domani, 15 settembre, temporali al Nord e qualche acquazzone anche al Centro, accompagnato comunque da ampie schiarite. Il caldo del Sud si estenderà di nuovo verso la Puglia con 33-34 gradi, mentre a Torino e Milano non si dovrebbe registrare una temperatura oltre i 23-25°C.

Sabato 16 settembre sarà quasi autunnale del fine settimana con massime sui 20 gradi al Nord, nuvoloni e piogge a tratti persistenti su Liguria, Appennino settentrionale e dal pomeriggio anche su Emilia Romagna, Triveneto e Toscana.

Infine, domenica 17, la risalita di aria molto calda dalla Tunisia porterà il sole ovunque con la colonnina di mercurio a 33 gradi a Terni, 34 a Benevento e 38 ad Oristano per citare alcune delle città più calde, ma anche quasi 30 gradi a Milano.

Nel dettaglio:

- Giovedì 14. Al nord: tempo molto instabile con piogge, peggiora ulteriormente in serata e nottata. Al centro: nuvolosità irregolare, rovesci su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna orientale. Al sud: sempre bel tempo e caldo.

- Venerdì 15. Al nord: rovesci sparsi. Al centro: nuvolosità irregolare, qualche rovescio non escluso. Al sud: sempre bel tempo e caldo.

- Sabato 16. Al nord: temporali e piogge al Nordovest. Al centro: piogge in Toscana, Umbria e alte Marche e Sardegna settentrionale. Al sud: bel tempo e caldo.

Tendenza: miglioramento deciso con possibile ondata di caldo