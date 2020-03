Isperas solidale: una raccolta fondi per il Santissima Annunziata

L’iniziativa è promossa con altre associazioni e comitati locali

Di: Antonio Caria

Un raccolta fondi per acquistare dispositiva utili per il personale del Santissima Annunziata di Sassari impegnati nell’emergenza Coronavirus è l’iniziativa promossa dall’Associazione Culturale Intercomunale Isperas in collaborazione con altre associazioni e comitati locali.

L’iniziativa scadrà domani. Il versamento può essere fatto sul conto dell'associazione (Iban IT62Y0101585041000070364432), causale "COVID-19".