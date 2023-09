Bimbo morto nell’esplosione a Olbia: i genitori a Rimini per i funerali

La famiglia ha lasciato la Gallura in nave dopo l’ok della Procura

Di: Redazione Sardegna Live

Ha lasciato la Gallura per rientrare a Rimini, dove già domani potrebbero svolgersi i funerali del piccolo, la famiglia di Samuel Imbuzan, il bambino di 10 anni di Rimini morto nell'esplosione del camper in sosta nello sterrato della spiaggia di Bados, sul litorale di Olbia, il 31 agosto scorso.

Daniel Romulus Imbuzan e la moglie Tatiana Lisi si sono imbarcati ieri sera in nave da Olbia: la Procura di Tempio Pausania, completati gli accertamenti medico-legali sul corpo del bimbo, ha dato il nulla osta per la restituzione della salma. La pm Sara Martino ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio colposo.

La famiglia di Samuel, assistita dall'avvocato Antonello Desini, ha collaborato con gli inquirenti sin dal primo momento, mettendo insieme i ricordi che hanno preceduto la drammatica esplosione.

Tutto è accaduto intorno alle 13:30 di giovedì 31 agosto: i genitori di Samuel insieme a una comitiva di amici italo-romeni si stavano preparando per il pranzo nell'area di sosta, con i camper parcheggiati lì vicino. Una delle ipotesi al vaglio della procura è che dal fornello di proprietà di una delle altre famiglie in vacanza sia partita una grande fiammata, probabilmente a causa del tubo del gas mal collegato con la cucina da campeggio, che ha investito in pieno il caravan su cui stava dormendo Samuel.

Pochi secondi dopo sono avvenute le forti esplosioni avvertite distintamente dai testimoni in spiaggia. Un inferno di fuoco che non ha lasciato scampo al piccolo. La madre era appena uscita dal camper quando il mezzo è stato avvolto dalle fiamme, mentre il padre ha tentato invano di portare in salvo il figlio.

Entrambi i genitori sono stati ricoverati a Sassari: il padre nel centro ustioni con bruciature sul 40 per cento del corpo, la madre in ospedale sotto choc.