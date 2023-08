Snoopy attende il padrone morto. Da Desulo la storia che ricorda Hachiko

Valanga di condivisioni e commenti sui social

Di: Redazione Sardegna Live - foto da Fb (Alberto Zilaghe)

La storia raccontata su Facebook dal fotografo e videomaker Alberto Zilaghe (LEGGI QUI) e soprattutto le immagini struggenti stanno facendo il giro del web, toccando i cuori di tantissime persone.

Tantissimi i commenti sotto il post originale ma anche al nostro articolo, con centinaia di condivisioni e oltre 5mila "mi piace".

"Lui è fortunato ad essere amato ed accudito da tante persone che a loro volta devono ritenersi fortunatissime, perché son sicura che lui ricambierà ad ognuno il doppio dell'amore ricevuto" scrive qualcuno sotto il nostro post. E ancora: "Ecco perchè gli animali sono molto meglio di certe persone".

Insomma, le foto di Snoopy, un incrocio di pastore tedesco, hanno commosso un pò tutti anche perchè ricorda l'Akita Inu protagonista del film Hachikō con Richard Gere.

"Non è abbandonato a se stesso ma è amorevolmente accudito da tutti (parenti e non) anche quelli che non abitano lì nei pressi della sua abitazione, riceve sempre una carezza, un affetto, cibo e acqua, e tanta simpatia da tutti ed ha perfino una sua cuccia e d'inverno, una casa chiusa al caldo" ha chiarito l'autore del post.