Desulo. Baillu non c'è più, ma il suo cane aspetta che ritorni

"Da quando il padrone è morto, il suo cucciolo attende giorno e notte di fronte alla casa dove vivevano insieme"

Di: Redazione Sardegna Live, foto di Alberto Zilaghe

"Povero cane di Baillu... Da quando non c'è più il suo padrone, morto prematuramente, il suo cane è lì nel vicolo di giorno e di notte di fronte alla sua casa sempre ad attenderlo sperando in un suo ritorno. Quando si dice la fedeltà degli animali che va oltre la morte".

La commovente testimonianza che arriva da Desulo è del fotografo Alberto Zilaghe, che racconta: "Ho scattato questa foto per evidenziare la tenerezza e di come l'affetto e la fedeltà di un animale è tale che supera perfino la morte. Il cane è talmente affezionato al suo compianto padrone da attendere ancora il suo rientro".

"Faccio presente - aggiunge - che il cane che si chiama Snoopy non è abbandonato a se stesso, ma è amorevolmente accudito da tutti (parenti e non) anche quelli che non abitano lì nei pressi della sua abitazione, riceve sempre una carezza, affetto, cibo e acqua, e tanta simpatia da tutti ed ha perfino una sua cuccia e d'inverno una casa chiusa al caldo".