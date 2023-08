I colori del mondo si accendono a Nule per Ballos de Austu dal 7 al 10 agosto

Quattro giorni di eventi fra mostre dedicate al tappeto, musica, canti e danze

Di: Redazione Sardegna Live

L'agosto nulese è all'insegna del folklore e delle tradizioni popolari col ritorno del grande evento Ballos de Austu (spot in copertina), che giunge alla sua 20^ edizione grazie all'infaticabile impegno dell'Associazione culturale Su Furione. Il festival internazionale del folklore, proposto in collaborazione con il Comune di Nule e la locale Pro loco, rientra nel circuito di Salude e Trigu, promosso dalla Camera di Commercio di Sassari per valorizzare gli eventi del Nord Sardegna.

Si parte il 9 agosto alle 18:30 con la Santa Messa presieduta dal vescovo di Ozieri mons. Corrado Melis nella chiesa parrocchiale deciata alla Natività di Maria Vergine. Alla cerimonia prenderanno parte i gruppi folk in abito tradizionale e il Tenore Vitzichesu di Bitti che canterà sos gosos. Alle 21:00 via alla parata per le vie del centro dei gruppi folk, cavalieri e Tumbarinos di Gavoi. Alle 21:30 appuntamento con "Ballende chin sos istranzos" in piazza del Popolo.

Alle ore 22 l'atteso appuntamento con la 20^ edizione di Ballos de Austu presso i Giardini pubblici. La rassegna internazionale del folklore, presentata da Francesco Spanu, vedrà esibirsi i gruppi folk Su Furione di Nule, Pro Loco di Samugheo, San Paolo di Monti, di Burgos, Ittiri Cannedu, Armeniaceispain (Armenia), Karpaty Bratislava (Slovacchia) e Associacao Rancho Folclorico da Casa do Poco de Gloria de Ribatejo (Portogallo). A seguire dj set Movida Loca con Luca C, Francesco Cinelli e Stefano Pira.

Il 10 agosto, alle 18:30, il presidente del Conservatorio Luigi Canepa di Sassari Ivano Iai modererà convegno "La tradizione musicale sarda" presso il Centro pilota Ex ISOLA. Dopo i saluti del sindaco di Nule Antonio Giuseppe Mellino, interverranno Gian Nicola Spanu, docente di Storia della musica presso il Conservatorio di Sassari, Antonio Marongiu, docente di Teoria dell'armonia presso il medesimo istituto e l'appassionato di tenore Peppino Cidda di Orune.

Alle ore 22:00 appuntamento con la Rassegna di canti a tenore presso i Giardini pubblici con i tenores Nulesu di Nule, Mini Santa Lulla di Orune, Populu Sardu di Oliena, Su Remediu di Orosei, Santa Ruche di Oniferi e Su Connottu di Fonni. La serata sarà impreziosita dagli intervalli musicali a cura di Antigas Serenadas. Seguirà l'estrazione dei biglietti della lotteria.

Dal 7 al 10 agosto, inoltre, sarà possibile visitare "Contami, Mostra del tappeto e dell'abito tradizionale nulese" presso il Centro pilota Ex ISOLA di via Roma (orari 10:00-13:00/16:00-20:00), oltre che i laboratori artigianali del paese.

"Siamo orgogliosi di presentare un calendario così ricco di appuntamenti - commentano gli organizzatori -. Accogliere a Nule tanti ospiti regionali e internazionali è un grande piacere per una comunità così legata al mondo delle tradizioni come la nostra. I tanti visitatori che parteciperanno alle manifestazioni potranno inoltre scoprire il nostro territorio e ammirare, nelle esposizioni dedicate, le trame e i colori dei nostri tappeti, prodotti di assoluta eccellenza dell'artigianato artistico isolano".