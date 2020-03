Coronavirus. Salmo dona 35mila euro all'ospedale di Olbia per acquistare ventilatori

Il rapper ha pubblicato un brano inedito per invitare al rispetto delle regole di stare in casa

Di: Redazione Sardegna Live

Trentacinquemila euro è il contributo che il rapper Salmo ha donato all’ospedale d Giovanni Paolo II di Olbia. Il cantante di origini sarde ha aderito alla campagna "Un respiro per Olbia", finalizzata a una raccolta fondi per la Rianimazione nel quadro dell'emergenza Covid19.

Con questa cifra verranno acquistati dei ventilatori e altro materiale che possa essere utile in queste settimane di emergenza. Il rapper con la Lebonski agency è in testa alla lista dei 919 donatori e al momento si trova proprio nel capoluogo sardo in auto isolamento in osservazione delle regole dettate dal Dpcm.