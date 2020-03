Marco Antonio Pia, canta e suona dal balcone di casa contro il Coronavirus. VIDEO

Una sorta di flash mob come buon auspicio per l’emergenza del Covid-19

Di: Alessandro Congia

Lo studente di Scienze Pedagogiche di San Nicolò Sarcidano, Marco Antonio Pia, 28enne, residente a Cagliari, (lo avete già visto quì sul nostro precedente servizio) https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/44154/organetto-e-voce-musica-dal-balcone-a-cagliari anche stasera canta e suona con il suo organetto.

“Rallegrare” un po il quartiere e dare una sorta di benedizione e inno alla vita contro il dramma del Coronavirus – è lo scopo del giovanissimo Marco, (appassionato di musica e canto sardo), che mai si sarebbe aspettato un’ovazione enorme dal popolo del web. La dedica del video è per i lettori di Sardegna Live e per tutti i sardi e non solo che stanno affrontando questo periodo non proprio facile dovuto al Covid-19.

Guardate il video