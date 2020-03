Organetto e voce: musica dal balcone per intrattenere il quartiere

Intere famiglie alla finestra in via dei Giudicati per un singolare momento di svago in isolamento

Di: Redazione Sardegna Live

Le singolari immagini che vi proponiamo arrivano da Cagliari, dove in via dei Giudicati un giovane ha pensato di intrattenere il quartiere cantando e suonando l'organetto affacciato al balcone del proprio appartamento.

Intere famiglie, richiamate dalla musica, hanno assistito allo spettacolo lanciandosi anche in uno spensierato ballo sui terrazzini. Un buon compromesso per fare attività fisica e svagarsi stando in casa. Il video è divenuto virale sul web.