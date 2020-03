Unione Europea: "GLI aiuti a Tirrenia sono illegali"

L'Italia deve recuperare 15 milioni dalla compagnia

Di: Ansa

La Commissione europea ha concluso che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a Tirrenia a partire dal 2009 per l'esercizio di servizi di traghetto in Italia sono conformi alle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato. Illegali sono, invece, altre misure, tra cui la proroga di un anno dell'aiuto al salvataggio, l'utilizzo a fini di liquidità dei fondi destinati alla ristrutturazione delle navi e alcune esenzioni fiscali. L'Italia quindi deve recuperare 15 milioni di aiuti da Tirrenia. "Poiché la Commissione ha concluso che non vi è alcuna continuità economica tra Tirrenia e il suo acquirente CIN, il recupero dell'aiuto incompatibile riguarderà soltanto Tirrenia, che si trova già in liquidazione", precisa Bruxelles. Dopo una serie di denunce, nell'ottobre 2011 la Commissione ha avviato un'indagine approfondita su una serie di misure di sostegno pubblico a favore delle società dell'ex Gruppo Tirrenia e dei rispettivi acquirenti.

La Commissione temeva che tali misure potessero avere dato alle imprese un vantaggio concorrenziale sleale rispetto ai loro concorrenti. Dalla valutazione approfondita, Bruxelles ha stabilito che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico (circa 265 milioni di euro) concesse a Tirrenia per la gestione di dodici rotte marittime dal 1 gennaio 2009 al 18 luglio 2012 sono compatibili. E anche le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico (circa 581 milioni di euro) concesse a CIN per il periodo dal 18 luglio 2012 al 18 luglio 2020 e la gara d'appalto per la vendita a CIN del ramo d'azienda di Tirrenia non si configurano come aiuti di Stato.

Illegale è invece la proroga di un anno, oltre il periodo di sei mesi previsto, dell'aiuto al salvataggio, così come l'utilizzo a fini di liquidità dei fondi destinati alla ristrutturazione delle navi. Incompatibili con le norme sugli aiuti sono poi le esenzioni dal pagamento di alcune imposte di cui ha beneficiato Tirrenia nel contesto del processo di privatizzazione, che hanno ridotto i costi che Tirrenia avrebbe altrimenti dovuto sostenere.