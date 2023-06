Sul palco e in sfilata: da Bari Sardo, Michele è tra i protagonisti della Cavalcata Sarda 2023

Gabriele: “Non bisogna arrendersi davanti alle malattie". Giuliano Marongiu: "La voglia di amare, di comunicare, di sentire il calore della gente non è compromessa”

Di: Cristina Tangianu

Indossa l’abito tradizionale del proprio paese di provenienza ormai da diversi anni e sfila nelle manifestazioni più importanti della nostra Isola.

Non poteva, quindi, di certo mancare alla 72^edizione della Cavalcata sarda e diventarne uno dei protagonisti. Michele arriva da Bari Sardo e Giuliano Marongiu, direttore artistico della “Festa della bellezza” 2023 lo ha voluto sul palco di Piazza d’Italia durante il concertone di sabato scorso, 3 giugno, per potare un messaggio di solidarietà e per sensibilizzare sui temi della Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).

Michele ha fatto il suo ingresso accompagnato da Gabriele che, davanti a una folla bellissima e attenta, ha detto con forza: “Non bisogna arrendersi davanti alle malattie. Delle volte ci bloccano, ci ostacolano, ma questo deve essere un motivo in più per vivere la nostra vita”.

Giuliano Marongiu, presentatore di una serata di successo, ha sottolineato come delle volte si ha la difficoltà di avvicinarci verso chi è portatore di una sofferenza: “Una paura e un timore che, però, crea spesso uno scudo in grado di favorire l’isolamento di chi è portatore di una condizione che è paradossale: perché la voglia di amare, di comunicare, di sentire il calore della gente non è compromessa”.

Sul palco anche l’assessora alla Cultura, Politiche Educative e Pari opportunità del Comune di Sassari, Laura Useri: “Ringrazio Michele, portare della voglia di vivere, e Gabriele – ha detto –. Ci tenevo tantissimo che entrambi, oggi, fossero qui con noi”.

Ecco, nel video, il loro intervento.

