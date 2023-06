Da Olbia un nuovo collegamento per l’Umbria

Due frequenze settimanali per Perugia con Aeroitalia

Di: Redazione Sardegna Live

La Sardegna sarà collegata anche all'Umbria grazie al volo Aeroitalia che fino al 10 settembre prossimo opererà tra Olbia e Perugia con due frequenze settimanali, programmate ogni giovedì e domenica.

Il primo aereo Boeing 737-800 è atterrato giovedì alle 15.55 al San Francesco d'Assisi. Ad accoglierlo il consueto "water cannon salute".

"Una rotta già in passato operativa e più volte richiesta dal territorio, che permetterà di rafforzare i legami tra due aree straordinarie quali l'Umbria ed il nord della Sardegna" si sottolinea in un comunicato dell'aeroporto di Perugia. Per festeggiare questo nuovo collegamento (il sedicesimo operativo da e per l'Umbria) Aeroitalia - prosegue la nota - ha lanciato una nuova offerta con numerosi biglietti in vendita da 39,99 euro a tratta, tasse incluse.