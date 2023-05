Peschereccio con motore in avaria soccorso dalla Guardia costiera a Oristano

Intervento nella zona compresa tra la punta di Capo Frasca e la costa di Arborea

Di: Redazione Sardegna Live

Un peschereccio di circa 6 metri e mezzo di lunghezza con il motore in avaria, è stato soccorso questa mattina dalla Capitaneria di porto di Oristano. L’allarme è scattato poco prima delle 11. L'imbarcazione con una persona a bordo, un uomo di Arborea di 45 anni, si è trovata in difficoltà nella zona compresa tra la punta di Capo Frasca e la costa di Arborea, nel golfo di Oristano.

-Ricevuta la segnalazione alla sala operativa della Guardia costiera, è stato deciso l'invio della motoveddeta Sar Cp 893, in grado di operare per attività di soccorso anche in condizioni meteo marine particolarmente avverse. Al comandante del peschereccio è stato chiesto di spostare la rotta in direzione dei soccorritori, così da ridurre le tempistiche dell'intervento. Raggiunta l'imbarcazione, il 45enne è stato fatto salire sulla motovedetta, poi si è proceduto con le operazioni di assistenza sino al vicino porticciolo di Marceddi, nel comune di Terralba.