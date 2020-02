Olbia. Segnalati due casi sospetti di Coronavirus. Nieddu: “Situazione sotto controllo”

L’Assessore regionale alla Sanità: “Il sistema regionale per l’emergenza ha risposto tempestivamente”

Di: Antonio Caria

“La situazione è sotto controllo. Così come avvenuto per i precedenti sospetti abbiamo attivato l’Unità di crisi e sono in corso tutte le verifiche. Le persone per le quali è stato attivato il protocollo presentano un quadro che non rientra nemmeno nella definizione di ‘caso’ e per le quali abbiamo deciso di attivare comunque quanto previsto per l’emergenza nella massima cautela e per garantire agli assistiti e alla popolazione completa sicurezza”.

Sono queste le dichiarazioni rilasciate dall’Assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu in merito alla segnalazione per sospetta infezione da Coronavirus scattata oggi a Olbia su due persone rientrate da un viaggio e per cui sono stati riscontrati sintomi compatibili con uno stato influenzale.

“Anche in questa circostanza – ha concluso l’esponente della Giunta Solinas – il sistema regionale per l’emergenza ha risposto tempestivamente”.